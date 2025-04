Gazzetta - Giocatori sotto accusa. Il pensiero di Elkann dopo il Parma

AFP via Getty Images

Pensieri futuri rimandati: Igor Tudor è concentrato solo sul presente. Nonostante la sconfitta dolorosa contro il Parma, il tecnico croato continua a credere nella qualificazione alla Champions League. Alla ripresa degli allenamenti, giovedì, il suo messaggio alla squadra è stato chiaro e diretto: contro il Monza vuole vedere una Juventus diversa, pronta a reagire, con un atteggiamento ben più deciso. "Siamo la Juventus, dimostriamolo sul campo", aveva detto nel suo primo discorso ai giocatori, e quelle parole oggi suonano più attuali che mai.Alla dirigenza, però, l'approccio visto al Tardini non è affatto piaciutoL’atteggiamento della squadra è finito sotto accusa e a pochi giorni dalla sfida contro il Monza l’ambiente bianconero è compatto nell'imporre una svolta immediata.

Alla Continassa nessuno vuole arrendersi: la corsa alla Champions è ancora aperta e domani sarà fondamentale ripartire nel modo giusto. Il Monza, ultimo in classifica, rappresenta l’occasione perfetta per ritrovare morale, punti e fiducia. Per la Juventus e per Tudor, che si gioca non solo l'accesso alla coppa più prestigiosa, ma anche il suo futuro sulla panchina bianconera.