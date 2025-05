Gazzetta - Gatti si allena anche nel giorno di riposo: il centrale sprinta verso Juventus-Udinese

E' ufficialmente iniziata una delle settimane più delicate e importanti della storia recente della. Il pareggio contro la Lazio ha consentito ai bianconeri di conservare il quarto posto e la sconfitta della Roma contro l'Atalanta rende i bianconeri padroni del proprio destino. Alla squadra di Tudor, infatti, basteranno due vittorie contro Udinese e Venezia per staccare il pass che vale la qualificazione alla prossima Champions League.I bianconeri sfideranno i friulani domenica 18 maggio allo Stadium - in attesa che venga confermato l'orario del match dalla Lega Serie A - e contro la squadra di Runjaic, Igor Tudor dovrà fare i conti con una situazione di piena emergenza, specialmente per quanto riguarda il pacchetto difensivo. Ad una coperta già di per sé molto corta, si è aggiunto anche il cartellino rosso rimediato da Pierre Kalulu contro la Lazio, reo di aver colpito Castellanos con una manata. Una leggerezza pagata a carissimo prezzo e che, di fatto, chiude la stagione del francese.

Gatti si allena nel giorno di riposo

Nel finale della gara dell'Olimpico, però, si è rivisto Federico Gatti. Il centrale bianconero è entrato nel finale per provare a blindare il fortino zebrato, ma la rete di Vecino ha consentito alla Lazio di strappare un pari che la mantiene in corsa. Quello del numero 4 è un recupero prezioso, perché seppur non ancora a regime a livello di condizione, il contributo del centrale rivolese sarà a questo punto determinante e, in tal senso, i segnali lanciati sono forti.Nella giornata di lunedì 13 maggio, la Juventus ha potuto godere di un giorno di riposo, ma così non è stato per Federico Gatti. Il difensore classe 1998 si è infatti presentato alla Continassa - come riferisce La Gazzetta dello Sport - per continuare a lavorare in vista della cruciale sfida di domenica 18 contro l'Udinese.Un allenamento nel giorno libero per migliorare la propria condizione in vista di una sfida in cui la sua presenza in campo potrebbe essere davvero determinante. Un leader in più in questo rush finale che, per la Juve, vale tantissimo.