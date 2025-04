Gazzetta - Gatti a un passo dal rinnovo con la Juventus

Getty Images

Gatti rinnoverà con la Juventus?

Mentre sul campo si aspetta con ansia il suo ritorno per questo importante rush finale di stagione, negli uffici della Continassa si pensa anche al suo futuro: stando a La Gazzetta dello Sport,è (finalmente) pronto a rinnovare il suo contratto con la Juventus , che per onor di cronaca sembrava già vicino nei mesi scorsi, prima che le priorità diventassero altre e che il cambio di guida tecnica spingesse a sospendere vari discorsi legati ai componenti della squadra.A questo proposito, nei giorni scorsi si è tornati a parlare di Gatti in chiave Napoli, dopo l'incontro con Giovanni Manna ritratto in una foto subito diventata virale sui social, che però non aveva nulla a che vedere con il mercato e un'eventuale trattativa. Il difensore azzurro ha già una solida base di accordo per il prolungamento con la Juventus, per un futuro a tinte bianconere, e nessuna delle parti sembra intenzionata a buttare via il lavoro fatto. Discorso del tutto simile, sempre secondo la rosea, anche per quanto concerne, altro giocatore che sarebbe ormai prossimo alla firma del rinnovo.