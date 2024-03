Gian Piero Gasperini sta già meditando su come ingabbiare le idee di Allegri un'altra volta dopo la recente striscia di risultati positivi fatta all'Allianz Stadium. La serie positiva del tecnico è iniziata con Sarri e Pirlo ed è proseguita poi con l'allenatore livornese. A Torino ha sempre dato la sensazione di sicurezza, al limite della sfrontatezza, tanto da avere rimpianti per alcuni pareggi che potevano essere delle vittorie, scrive la Gazzetta dello Sport. In più, l'Atalanta arriva dall'ottima prova a Lisbona, che le dà ancora più fiducia in vista del match contro la Juventus.