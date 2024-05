Un anno da star, un mercato da protagonista. Joshuapiace a tutti e in Italia sono soprattutto Juventus e Milan ad averci messo gli occhi. Sebastiano Vernazza sulle colonne della Gazzetta dello Sport, oggi, ha detto la sua sul possibile colpo. Meglio Juventus o Milan? Senza dubbio i rossoneri. Ecco perché: "Il Milan non avrebbe problemi ad assimilare un giocatore come Zirkzee, che in fondo discende da Marco van Basten. Non ci sia chi fraintenda. Van Basten resta unico e inarrivabile, ma Zirkzee è quel tipo di centravanti, un 9 con eleganza, movenze, tocchi da 10, come l'immenso Marco all'apice della sua grandezza sul finire degli anni Ottanta. Un tridente Pulisic-Zirkzee-Leao avrebbe un potenziale enorme di gol e di giocate. Leao dialogherebbe benissimo con l'ex Bologna e Zirkzee aprirebbe spazi per i compagni in arrivo da dietro, specie Reijnders e Loftus-Cheek. Se dobbiamo sbilanciarci, diciamo Milan. Zirkzee rossonero ci convince di più. Ci sembra un incastro più semplice, quasi naturale".