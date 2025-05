Gazzetta - Futuro Tudor, la rivelazione: 'Gode di buona considerazione'

Il futuro di Tudor

Niente calcoli, niente alibi. Igorguarda in faccia la realtà e affronta la sfida dell’Olimpico con la concretezza di chi sa che non può permettersi passi falsi. «La chiave per far risultato siamo noi stessi – spiega – serve la miglior versione della Juventus. E anche un po’ di ottimismo. Ma io non mi accontento mai, voglio sempre di più».Il tecnico croato avrebbe tutte le ragioni per mettere le mani avanti, considerando le assenze pesanti con cui dovrà fare i conti: da(squalificato) agli infortunati. Ma invece di cercare scuse, rilancia con decisione: «Concentriamoci su chi è disponibile. Undici forti da schierare li abbiamo». Una mentalità forgiata sotto la guida di, fatta di grinta e determinazione, che ha già conquistato lo spogliatoio. In meno di due mesi Tudor ha costruito un rapporto solido con la squadra, basato su chiarezza e spirito di sacrificio.Anche in società, il croato gode di buone considerazioni, ma non ancora di certezze. Il quarto posto e la qualificazione in Champions rafforzerebbero le sue chance di permanenza, ma nulla è scontato. Il suo contratto può essere risolto con una penale entro il 30 luglio, una clausola che lascia aperta la porta a un ritorno suggestivo: quello di Antonio Conte, sogno mai davvero accantonato dai vertici bianconeri.Tudor conosce perfettamente lo scenario: è arrivato in corsa a marzo, chiamato da Spalato dopo l’esonero di Thiago Motta, e da allora ha una sola opzione possibile per garantirsi un futuro in bianconero. Vincere e convincere. «Tre colpi per la Juve del futuro? Conta il presente», taglia corto. Perché oggi, più che mai, è il giorno della verità.