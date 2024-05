Futuro Thiago Motta, domani l'incontro decisivo: il punto

Il tentativo del Bologna

Non c'è persona a Bologna che non voglia il rinnovo dima l'allenatore, oggi, al netto della festa mercoledì con il pullman scoperto, potrebbe davvero salutare la città. Il tutto in attesa, proprio contro la Juventus, che è vista come il suo prossimo destino, di prendersi anche il terzo posto.. Cristiano Giuntoli lo ha scelto per la prossima avventura e rinascita dopo la vittoria della Coppa Italia pochi giorni fa. Sono state giornate complesse in casa bianconera, con l'esonero anticipato di due settimane. Un imprevisto che non cambia i programmi del club che aveva già maturato la convinzione di separarsi con Allegri.. Come? Promettendo investimenti sul modello Atalanta e garantendo al tecnico una centralità nelle scelte di mercato e in generale nel progetto. Sono i giorni decisivi per capire il futuro di Thiago Motta. Intanto stasera, dopo la partita, ci sarà una festa per festeggiare la Champions League.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.