Juventus, rinnovo Rabiot: la situazione

Rabiot aspetta l'europeo

Fattore decreto crescita

Adriensta passando il quinto anno con la maglia della Juventus e ha da poco raggiunto le duecento presenze con il club. Un traguardo che pochi si sarebbero immaginati dopo le prime stagioni complicate a Torino. Con, il francese è diventato indispensabile come dimostra l'intervento in prima persona del tecnico riguardo al rinnovo di contratto fatto pochi mesi fa e il sacrificio economico della società per convincere Adrien e rimanere ancora un anno. E adesso cosa succede?Rabiot l'estate scorsa ha scelto di restare; decisivo, oltre l'ingaggio leggermente ritoccato verso l'alto (7,5 milioni), la fiducia di Allegri nei suoi confronti e in generale il feeling con l'ambiente bianconero. Il futuro è tutto da scrivere, al momento, sia il club sia la mamma-agente del giocatore prendono tempo. Il responso, scrive Gazzetta dello Sport, lo avremmo probabilmente dopo l'europeo. Nel mentre però la Juventus studia il piano per trattenere Rabiot o nel caso per sostituirlo visto che non c'è niente di scontato. Laha rimandato i rinnovo in primavera, quando avrà la certezza della qualificazione in Champions League e se parteciperà al Mondiale per Club. In pratica quando saprà il budget a disposizione della dirigenza. Dall'altra parte, Rabiot ha la convenienza di aspettare l'europeo, che se giocasse da protagonista, farebbe salire le sue quotazioni e gli permetterebbe di ricevere offerte più importanti. Rabiot, già nell'estate del 2022 era stato ad un passo dalla Premier League e il campionato inglese rimane un obiettivo del giocatore, consapevole che a 28 anni sarebbe l'unica occasione per strappare un contratto importante.Un altro fattore che può incidere è quello del decreto crescita, che Adrien sta utilizzando. Quello attuale però sarebbe l'ultimo anno in cui "varrebbe". Sarebbe appunto, perché se dovesse rimanere in Italia per altri due anni, il decreto potrebbe estendersi in circostanze particolari come l'acquisto di una casa o la nascita di un figlio. Poter sfruttare ancora il decreto sarebbe un grande assist per la Juve, che opterebbe per un biennale alle stesse cifre di adesso. La Juventus sa che rischia di perderlo ma rimane comunque fiduciosa.