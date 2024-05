Tra le priorità della Juventus c'è da capire cosa succederà con Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza a giugno e non ha ancora preso una decisione. Le sue prestazioni non sempre sono state brillanti, al contrario della scorsa stagione, ma la Juventus è ugualmente intenzionata a proporgli il rinnovo di contratto, riferisce la Gazzetta dello Sport. L'addio probabile di Allegri e la necessità della Juve di limitare il costo degli ingaggi rende la trattativa non semplice. Per questo Giuntoli, pur restando ottimista, ha messo in conto la possibilità di un addio.