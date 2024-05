Thiago Motta toglie Bremer dal mercato, scrive Gazzetta.it. L'allenatore è un grande estimatore del difensore brasiliano e vuole affidare a lui le chiavi della difesa. Come sappiamo però, Bremer è ambito sul mercato e il clubaveva fatto una promessa al giocatore di lasciarlo partire in caso di offerte da 60-70 milioni di euro. Ecco, poi dipenderà anche dalla volontà di Bremer. L'arrivo di Motta può incidere su questo? Il brasiliano, si legge, si era messo in luce nel Torino di Juric, in un progetto tecnico più simile a quello di Thiago Motta che a quello proposto negli ultimi anni da Allegri. L’arrivo dell’ex Bologna alla Continassa può ricomporre le condizioni ideali per tirar fuori il meglio dal giocatore, che vorrebbe anche rientrare con più stabilità nel giro della Nazionale.