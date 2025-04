Gazzetta - Futuro allenatore Milan: le ultime su Conte, Allegri e De Zerbi

Chi allenerà il Milan?

Tra le big che cambieranno allenatore il prossimo anno c'è il Milan, che ormai ha già deciso di separarsi da Sergio Conceicao dopo solo pochi mesi. Il club rossonero è in piena evoluzione e trasformazione, con Fabio Paratici che è stato scelto come prossimo direttore sportivo. E l'ex dirigente della Juventus già sta studiando per capire chi mettere alla guida della squadra.Il nome di Roberto De Zerbi piace parecchio a Paratici, come riferisce la Gazzetta Dello Sport, "è considerato un tecnico con cui aprire un ciclo importante che non deve obbligatoriamente essere vincente al primo anno. La corsa per la panchina rossonera, però, è aperta e non vanno assolutamente scartate le andidature di Massimiliano Allegri e Antonio Conte".

Allegri è senza squadra dopo aver vinto la scorsa Coppa Italia con la Juventus: per lui sarebbe un ritorno a Milanello dove ha conquistato uno scudetto.Conte, invece, come si legge, è sotto contratto con il Napoli, ma a fine stagione ha intenzione di parlare del futuro con il presidente De Laurentiis. Sul tecnico leccese c'è anche la Juventus, per cui è il profilo in pole position.