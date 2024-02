Le ultime notizie sul futuro di Allegri

Massimiliano, in questo momento, è concentrato esclusivamente sulla partita di oggi contro il. Il tecnico ha due pensieri principali: il ritorno alla vittoria e il raggiungimento dei 70 punti necessari per la qualificazione in Champions League. Riguardo al suo futuro alla Juventus e a un eventuale rinnovo contrattuale, Allegri rimanda ogni discussione.Al momento,, nonostante abbia ancora un anno di contratto. Preferisce concentrarsi sulla situazione attuale e sugli obiettivi immediati della squadra. La Juventus, sotto la sua guida, ha sempre raggiunto la Champions League dal 2011, dimostrando il buon lavoro della società. Ne scrive Gazzetta.Allegri sottolinea l'importanza di non farsi distrarre dal futuro incerto, mantenendo l'ambizione di vincere la Coppa Italia e qualificarsi tra le prime quattro in campionato. Riguardo alla Champions League, Allegri non gradisce che venga considerata un "obiettivo minimo", ricordando che la società ha sempre puntato a tornare in questa competizione.Sebbene in passato Allegri abbia menzionato l'obiettivo minimo di qualificarsi in Champions League, ora sottolinea che la Juventus punta sempre al massimo, partendo dall'obiettivo di giocare nella competizione europea più prestigiosa.Appuntamento nell'immediato post partita di Juventus-Frosinone con L'Osservatorio Romano. Marcello Chirico, Cristiano Corbo e Antonio Romano vi racconteranno tutte le ultime sensazioni, emozioni e notizie della partita.