Futuro Allegri, quando sarà deciso

L’estate scorsa una parte dell’ambiente non vedeva di buon occhio la permanenza di Allegri sulla panchina bianconera, scrive Gazzetta.it. "Le critiche non sono state leggere, ma mai la proprietà del club ha messo in discussione la posizione del tecnico. John Elkann, all’indomani del cambio di dirigenza (con un nuovo governo più esperto di bilanci che di logiche di campo) ha affidato proprio ad Allegri la fase di commissariamento della parte sportiva, poi ha scelto Cristiano Giuntoli per affidargli l’area tecnica in cui l’allenatore è rimasto al centro del progetto".Il futuro di Massimiliano Allegri, che ha un contratto in scadenza nel 2025, comunque, non sarà deciso ora. Non è questo il tempo per parlare di un eventuale rinnovo o di cosa potrà succedere. La concentrazione è tutta sul campo e sulla sfida scudetto con l'Inter.