Gazzetta - Flamengo, fissato il prezzo di Wesley

2 ore fa



Wesley Vinicius Franca Lima del Flamengo è finito nel mirino della Juventus per la prossima stagione. Il terzino è stato ieri in campo per la partita contro il Chelsea da titolare. Il brasiliano comunque ha attirato su di sè diverse estimatrici, non solo la Vecchia Signora ma in Italia anche la Roma. Stando a quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport la dirigenza bianconera ha mandato uno scout a osservare da vicino il talento al Mondiale per Club ma il Flamengo avrebbe fissato il prezzo e si aggirerebbe sui 30 milioni di euro.