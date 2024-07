Mckennnie-Fiorentina: la situazione

La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista per rinforzare il reparto e il club viola sta sondando diversi profili da mettere a disposizione di Raffaele Palladino. Il nome del momento è quello di Tanner Tessmann del Venezia; i due club sono vicini ad un'intesa ma manca ancora quella con il giocatore.In lista come possibile alternativa c'è Weston Mckennie. Lo statunitense è monitorato dalla Fiorentina. Su quest’ultimo i viola, riporta la Gazzetta dello Sport, hanno chiesto informazioni alla Juventus, senza arrivare a parlare di cifre. La valutazione dei bianconeri però sarebbe intorno ai 12 milioni, considerando anche che Mckennie ha il contratto in scadenza nel 2025 ed è ormai completamente fuori dal progetto di Thiago Motta.