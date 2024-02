Contro l'Udinese è rimasto un po' a sorpresa in panchina, fondamentalmente per ragioni tattiche (con Federico Chiesa da seconda punta, infatti, Massimiliano Allegri ha spesso utilizzato un esterno differente come Andrea Cambiaso a sinistra). Filip, però, è sceso parecchio di livello nel 2023-24, tanto che la sua permanenza allanella prossima annata è oggi tutt'altro che sicura, come spiega La Gazzetta dello Sport. Già a gennaio club dell'Arabia Saudita hanno sondato il suo nome e, dovessero presentarsi alla Continassa con una proposta, sarebbero ascoltati.