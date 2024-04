Il commissario tecnico della Nazionale Italiana Lucianosta avviando le riflessioni sui giocatori da portare con sé al prossimo europeo. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport chi ha buone possibilità di ottenere un pass per il prossimo campionato d'Europa è Federico, complici anche i numeri che fanno decisamente sorridere in fase realizzativa. Discorso diverso per Moise, complici le pochissime reti messe a segno e le poche maglie da titolare non sarebbe ritenuto dal CT come un centravanti da portare all'Europeo. Ultime decisioni comunque nei prossimi mesi.