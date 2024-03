Chiesa tra Juve e Nazionale

Toccherà a Federico, contro l'. In assenza dello squalificato Dusansarà l'azzurro classe 1997 a guidare l'attacco dellanel delicato match di domenica, in cui spera di raggiungere il traguardo dei 30 gol in maglia bianconera e dei 10 stagionali (solo una volta, nel 2019-20, era arrivato a tanto). Come scrive La Gazzetta dello Sport, dopo la rete del momentaneo pareggio contro il Napoli il 26enne ha bisogno di fiducia e continuità, il suo modo di giocare necessita di una buona gamba (che sta ritrovando piano piano).Il suo obiettivo è sicuramente quello di vivere un finale di stagione in crescendo. E non solo per aiutare la Juve a conquistare un piazzamento in Champions, ma anche per avere la possibilità di vivere unda protagonista con la, il cui CT Luciano Spalletti lo sta seguendo con attenzione. In questo senso, lato nerazzurro, la partita di domenica potrà essere importante anche per Gianluca, che vuole a sua volta un posto in azzurro che sa di non avere garantito. Chiesa, da parte sua, deve tornare decisivo, anche perché a fine stagione dovrà trattare il rinnovo...