Alla Continassa, stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, sembra esserci fiducia per il rinnovo di Federico. Il contratto dell'esterno è in scadenza nel 2025 in pieno mondiale per club ma sembra che la dirigenza bianconera dopo un colloquio con l'agente di Chiesa Falisia ottimista per riuscire ad ottenere almeno un rinnovo ponte quindi di soltanto una stagione per non perdere il giocatore durante la competizione. Inoltre l'idea della dirigenza della Juve sarebbe quella di costruire una rosa in grado di adattarsi al 3-5-2, 4-3-3 o al 4-2-3-1. Con Chiesa protagonista.