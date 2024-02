Nazionale, Chiesa rischia il posto?

Federicooggi sta bene, semplicemente deve salire di condizione e alla Juve sono convinti possa farlo nei prossimi mesi. Qualche dubbio resta sull'assetto tattico, anche se va detto che ad inizio stagione, sempre con il 3-5-2, le cose andavano benone. Nelle ultime partite, a gara in corsoha provato anche a passare al tridente con Cambiaso a destra e Chiesa largo a sinistra ma con risultati non certo esaltanti. QUI I DETTAGLI SUL RAPPORTO TRA CHIESA ED ALLEGRI In vista dell'Europeo, Luciano Spalletti, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport qualche giorno fa, ha lanciato chiari messaggi anche ai giocatori più talentuosi. E in più, se il c.t dovesse virare sul 4-3-2-1, Chiesa sarebbe a rischio panchina. L'attaccante della Juventus ha ancora tre mesi per convincere Spalletti del contrario.