Juventus, Federico Chiesa è più vicino al rinnovo: ecco perché



Il cambio modulo per Chiesa

Cristianoha sempre mantenuto fiducia nei negoziati per il rinnovo del contratto di, anche grazie ai buoni rapporti con Fali Ramadani, l'agente del giocatore, cercando di prolungare il contratto di almeno un altro anno.La notizia che la Juventus parteciperà al Mondiale per club nell'estate del 2025 ha ulteriormente rafforzato la posizione di Giuntoli nelle trattative di rinnovo con Chiesa. Questo evento rappresenta una grande opportunità per il giocatore, e potrebbe essere una vetrina d'eccezione per lui. Tuttavia, per parteciparvi con la Juventus, Chiesa dovrebbe prolungare il suo attuale contratto fino al 2026.Sebbene le trattative non siano ancora entrate nel vivo, entrambe le parti hanno interesse a continuare insieme., mantenendo uno stipendio importante.Inoltre, il legame di "" trapotrebbe facilitare le trattative. La tempistica è cruciale, poiché la Juventus non può permettersi di iniziare la prossima stagione senza aver risolto il rinnovo di Chiesa. Senza un accordo, l'estate potrebbe rappresentare l'occasione per monetizzare una sua eventuale cessione.Allasi sta già progettando unaconnel tridente per la prossima stagione. La dirigenza bianconera sta lavorando per costruire una rosa in grado di adattarsi a diverse formazioni, inclusi il 3-5-2 e il 4-3-3/4-2-3-1.Giuntoli sta cercando di rinforzare il centrocampo con giocatori come Koopmeiners dell'Atalanta e la difesa con Calafiori del Bologna, concentrandosi soprattutto sugli esterni d'attacco per fornire alla squadra ali in grado di competere al massimo livello e avvicinarsi alla capolista Inter.