L'esplosione di Kenanmette alla porta Federico. Il contratto dell'esterno classe 1997 ex Fiorentina è in scadenza il 30 giugno 2025, al momento le negoziazioni per il suo rinnovo sono in una fase di stallo e la fumata bianca non arriva. In estate, qualora non si raggiungesse l'accordo per il rinnovo, come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, il giocatore potrebbe lasciare Torino e la Juventus. Le pretendenti certo non mancherebbero ma si dovrebbe trovare un club disposto ad accontentare sia la Vecchia Signora che il giocatore.