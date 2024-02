FEDERICO CHIESA: RINNOVARE CON LA JUVENTUS OPPURE PARTIRE?

Il contratto che lega Federicoalla Juventus è in scadenza nel. Sembra inevitabile dunque che in estate vengano fatte delle valutazioni sul futuro dell'esterno azzurro ex Fiorentina. Restare a Torino e rinnovare oppure andare altrove? Certamente le pretendenti non mancherebbero. In questa stagione, complice la recente esplosione di Kenan Yildiz e quei dolori al ginocchio che lo tormentano Federico sta trovando sempre meno spazio agli ordini di Massimiliano Allegri.Come riporta Gazzetta.it il rinnovo contrattuale di Federico Chiesa sembra essere il più spinoso tra quelli che attendono la dirigenza della Juventus. Sembra ci sia stato un primo colloquio ma che le parti al momento siano. Chiesa vorrebbe avvicinare il suo ingaggio attuale da cinque milioni a quello di Dusan, sette milioni. La Juve ha altre idee a tal proposito, ridurre il monte ingaggi era nei piani di Cristiano. Decisivi saranno i prossimi mesi, poi Juventus ed agenti di Chiesa si siederanno al tavolo a parlare. Valutando vari aspetti come ad esempio: offerte ricevute, presenze, rendimento e prospettive.Risposta nei prossimi mesi.