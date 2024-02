La stagione di Federicocon la maglia dellanon è di certo delle migliori. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport l'esterno azzurro ex Fiorentina infatti è passato da essere un protagonista assoluto agli ordini di Massimilianoad essere quasi una comparsa, complici anche i molteplici infortuni che lo hanno tenuto ai box. Contro l'Udinese tuttavia, una volta vinto il ballottaggio con Kenanpotrebbe essere la sua condizione di dimostrare tutto il suo valore. Nonostante non potrà giocare con la sua spalla Dusan Vlahovic con cui c'è grande intesa. Un'occasione però è sempre un'occasione e Chiesa non dovrà farsela scappare.