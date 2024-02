Il futuro diresta in bilico. L'azzurro ha il contratto in scadenza nel 2025 e il rinnovo tarda ad arrivare. In caso di mancato prolungamento, si andrà verso il divorzio con Fede in estate. La Juventus sta sondandoin odore di svincolo dalla Lazio, ma il matrimonio è considerato fattibile soltanto a certe cifre per i bianconeri. Per l’eredità di Chiesa, a maggior ragione in caso di Mondiale per club, corre anche Albert Gudmundsson del Genoa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.