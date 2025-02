Gazzetta - Fagioli ha chiesto consiglio ad Allegri per la scelta finale

Getty Images

Sulla strada verso Torino, Nicolòha rivissuto i momenti più significativi della sua carriera bianconera, ma al contempo sono emersi i primi dubbi riguardo alla possibilità di trasferirsi all’estero, lontano da casa. Questi timori lo hanno portato a non rispondere alle chiamate provenienti dal Marsiglia, compromettendo così l’operazione proprio nel suo momento cruciale.Un retroscena svela che la dirigenza del Marsiglia, per cercare di risolvere la situazione, aveva contattato Fagioli con l’aiuto del suo ex allenatore, Max, che aveva già avuto un confronto con il ragazzo per dargli un consiglio sulla decisione da prendere in questa fase della sua carriera. Allegri, con il suo solito pragmatismo, ha indirizzato Nicolò verso una riflessione chiara e onesta, e a quel punto Fagioli ha deciso di prendere la via della trasparenza. Ha chiamato Roberto De Zerbi per ringraziarlo della fiducia manifestata sin dall'inizio del mercato, ma ha comunicato con sincerità i suoi dubbi riguardo a un eventuale trasferimento all’estero. Ne scrive Gazzetta.