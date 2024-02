Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Fabioha analizzato il Derby d'Italia vinto dall'a San Siro.- "L’Inter in mezzo è stata dominante. La qualità maggiore di Calhanoglu e degli altri mediani ha fatto la differenza. Il reparto dei nerazzurri è completo e fortissimo: recuperano palloni, fanno valere la loro qualità e sono pericolosi in zona gol. I bianconeri hanno sofferto anche Dimarco sulla sinistra. La squadra di Inzaghi ha cambiato marcia pure con i cambi confermando di avere una rosa più ampia e superiore a livello tecnico"."Vale molto più di 3 punti. L’Inter ha 4 lunghezze di vantaggio sulla Juventus e una partita in meno, ancora da recuperare per gli impegni di Supercoppa: adesso i nerazzurri potranno giocare più sereni".- "Uno come Vlahovic deve fare gol nel primo tempo, si è disperato anche lui per il controllo sbagliato e l’occasione sciupata. E poi se Szczesny è stato il migliore in campo dei bianconeri qualcosa vorrà anche dire... In generale il giro palla della Juventus è stato troppo lento e sono stati pochi i palloni giocati in verticale".- "Sì, penso l’abbia avvertita. Credo che Yildiz sia un giocatore che deve muoversi più in avanti, ma stavolta c’era poco spazio per la Juventus".- "Non credo. Adesso sono convinto che la Juventus giocherà più serena. E per qualificarsi in Champions League non avrà problemi".- "”Ragazzi, abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo capito il nostro valore e adesso dovremo migliorarci per giocare più veloci e con più palloni in verticale”. Se fossi in Inzaghi? Direi così alla squadra: “Complimenti, ragazzi, ottima partita. Abbiamo giocato con rispetto dell’avversario, dobbiamo continuare così”".- "Io sono convinto che l’Inter andrà lontano anche in Champions perché Inzaghi ha una squadra forte, con un centrocampo tra i migliori d’Europa".- "Non penso. Ma una cosa è certa: i nuovi del Milan si sono integrati tutti e i rossoneri hanno imboccato la strada giusta".