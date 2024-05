Juve, il retroscena sull'esonero di Allegri

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi svela alcuni retroscena dell'di Massimiliano. Stando alla rosea, la situazione era così compromessa dopo quanto accaduto durante e dopo la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico da spingere laa un intervento immediato, nonostante mancassero solo due giornate alla fine della stagione. Johnnon ha avuto dubbi e già giovedì ha convocato capitan, con cui si era intrattenuto a lungo anche mercoledì sera al termine della partita per comunicargli l'inevitabilità del cambio di allenatore e rassicurarlo sul futuro.Allegri, invece, ha saputo della scelta ieri pomeriggio, quando forse in cuor suo sperava ancora di rimettere insieme i cocci come aveva fatto con il direttore di Tuttosport Guido. La comunicazione ufficiale, come noto, gli è poi arrivata da Maurizioe non da Cristiano, che era in sede ma non ha partecipato all'ultimo incontro; il dt aveva pianificato di convocare il tecnico a fine stagione per parlare di futuro (anche se tutto pareva già scritto), ma gli eventi di Roma hanno fatto precipitare la situazione.