Le variazioni tattiche sono rarissime per Inter e Juventus, ma domenica non sarà una partita come le altre. Ecco perché, soprattutto a partita in corso, si potrebbero vedere dei cambi di modulo in caso di necessità. In casa bianconera ad esempio, se la Juve fosse costretta a rimontare uno svantaggio, ci sarebbe l'opzione tridente con Yildiz, Chiesa e Vlahovic contemporaneamente in campo. Allegri potrebbe optare in questo caso per un 4-3-3 durante il match, con Cambiaso e Danilo terzini e il trio di centrocampo composto da Rabiot, Locatelli e Mckennie.