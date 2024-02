Juve, è l'Allegri migliore di sempre?

E' un Max Allegri nuovo, diverso quello che dopo due anni complessi è stato bravo a ricompattare il gruppo e a ricostruire una mentalità vincente in casa Juventus. E così alla Continassa è tornata la voglia concreta di fare qualcosa di straordinario come vincere lo scudetto, ferma restando la consapevolezza della grande forza dell’Inter. Un Allegri in grado di ricostruire proprio quando tutto sembrava finito e che ora potrà discutere con più serenità e forza il proprio futuro dopo le crisi passate.Un'analisi sul momento arriva dalle pagine della Gazzetta dello Sport, che ripercorre la storia bianconera di Allegri: "Il rapporto tra Allegri e i tifosi della Juventus è sempre stato strano, al punto che lo potremmo definire illogico. Durante il suo primo lustro torinese - cinque scudetti su cinque, due finali di Champions, sei coppe nazionali - è stato spesso criticato dal popolo bianconero, la cui idea era più o meno la seguente: una squadra così forte dovrebbe vincere tanto, come sta facendo, ma esprimere un calcio migliore, spettacolare, più divertente. [...["."Quest’anno - alla terza stagione del nuovo ciclo, l’ottava complessiva - il rapporto tra il tecnico e il mondo bianconero è diventato finalmente equilibrato, diremmo normale: la squadra non domina come in passato, ma prova a vincere, e la gente apprezza il lavoro di Allegri come non aveva mai fatto in tutti i suoi anni precedenti a Torino.. Se Allegri è comunque lassù, ancora in piena corsa per lo scudetto, alla vigilia dello scontro diretto con i nerazzurri, significa che sta ottenendo dal suo gruppo di calciatori tutto quello che poteva dargli. E forse anche di più. Non sappiamo se la Juve quest’anno vincerà lo scudetto.[...[ Anche se Allegri non riuscirà a conquistare il titolo, possiamo comunque dire che probabilmente sta vivendo la migliore stagione della sua carriera".