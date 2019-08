Paulo Dybala è stato tra i più positivi nella sconfitta della Juventus in amichevole di ieri sera contro l'Atletico Madrid. L'argentino, al pari di Douglas Costa, si è messo in mostra all'esordio, seppure non ufficiale, agli ordini di Maurizio Sarri. E, secondo quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport, è proprio lui il migliore degli attaccanti: "con il diez in campo si sono visti begli scambi con Bernardeschi (tonico, ma impreciso al tiro) e Cuadrado (schierato terzino destro)". Insomma, la Joya manda un segnale forte ai bianconeri, ma resta sul mercato.