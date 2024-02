Non è stato facile ieri per Dusan. Il centravanti serbo arrivava forte dei numeri: sei reti nelle ultime quattro gare giocate, nessuno meglio di lui nella top cinque campionati europei nel 2024. Nonostante questo per l'attaccante serbo dellaSan Siro resta un tabù difficile da sfatare. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport. Dusan è arrivato alla sfida certamente con la giusta carica e grinta.Il mentolo come di consueto sul petto e sotto al naso prima del fischio d'inizio. Il fallo sudopo pochi minuti di gara, irruento ma a conferma della voglia che aveva Dusan. L'ammonizione per proteste dopo 18 minuti. Poi quella super occasione: la partenza diche serve Dusan che addirittura potrebbe calciare di prima, ma non lo fa, prova a controllare la palla, con scarsi risultati, scivola via e quando riesce a calciare ormai lo specchio della porta è chiuso. Questa è l'uscita di scena di Vlahovic, con San Siro che resta un tabù da sfatare.Quando indossava la maglia della Fiorentina i viola erano avanti a San Siro per 3-2, Dusan è subentrato e la gara si è conclusa per 4-3 per i nerazzurri. Vlahovic era ancora giovane, ora sono passati anni ma soprattutto tanti gol. Quello a San Siro però manca ancora, alla Scala del calcio il numero 9 si spegne. Una nota lieta? A San Siro per questa stagione Madama non ci giocherà più.