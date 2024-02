Dusansi allena ancora a parte, oggi dovrebbe rientrare a fare qualcosa con il gruppo squadra, la sua presenza dal primo minuto però nella gara di domenica contro l'Udinese sembra essere in bilico. Stando a quanto riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Massimilianoavrebbe già le idee chiare su come sostituire il centravanti serbo che difficilmente potrà giocare dal primo minuto. Chi scalpita per una maglia da titolare è Arek Milik dopo la squalifica che lo ha costretto a saltare la gara di San Siro può nuovamente avere un'occasione.