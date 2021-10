Come racconta Gazzetta, la Juve rallenta e resta a -10 dalla vetta, ma allunga la striscia positiva. L'Inter invece è frustrata e furibonda (Inzaghi è stato di fatto espulso) e "per la logica di campo, avrebbe meritato la vittoria". Il motivo? Lo spiega il quotidiano: ha giocato di più e meglio. Ma da due partite pesanti ha cavato solo un punto. Inzaghi ha scelto Calhanoglu, Allegri ha escluso Chiesa. L'Inter ha puntato sulla qualità del gioco, la Juve no, ancora una volta. "In una Juve come questa, con troppi operai in mediana, uno come Chiesa non può partire dalla panchina, e neppure Dybala, se solo sta in piedi".