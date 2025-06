Gazzetta - Due club di Premier vogliono Mbangula: quanto chiede la Juventus

Mbangula lascia la Juventus? Chi lo vuole

Sirene di mercato perche potrebbe essere uno dei sacrificati in questa prima parte di estate. Non mancano le squadre che stanno pensando di acquistarlo. Ecco la situazione e quanto chiede la Juventus per cederlo.L'ala belga, lanciata a sorpresa da Thiago Motta fin dal debutto in campionato dello scorso agosto contro il Como, ha concluso il campionato con prestazioni e numeri positivi: 32 presenze e 4 reti tra Serie A e Coppe. Tanto da attirare l’interesse di diversi club come riferisce la Gazzetta dello Sport. Se in Italia è attivo il Bologna, in Inghilterra, si legge, ci sono almeno due società che sono andate oltre il semplice sondaggio: il Nottingham Foreste il Bournemouth.

Quanto chiede la Juventus per Mbangula

Alla Continassa, alla luce anche delle buone cose mostrate dal giocatore belga, soprattutto nella prima parte di stagione, puntano a incassare tra i 15 e i 20 milioni. Una cessione che genererebbe un'ottima plusvalenza per il club bianconero migliorando i conti economici.