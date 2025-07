Gazzetta - Douglas Luiz direzione addio, il West Ham ci pensa: la formula

Douglas Luiz lascerà la Juventus?

Dove può andare Douglas Luiz?



Douglas Luiz al West Ham, le formule

Si lavora, senza sosta, negli uffici della Continassa. La dirigenza bianconera infatti sta lavorando sul mercato in uscita così da sbloccare quello in entrata e poter provare un ulteriore affondo su qualche obiettivo che è nel mirino. Tra i giocatori in uscita c'è il centrocampista brasiliano Douglas Luiz. Il classe 1998 è arrivato un anno fa dal Aston Villa tra l'entusiasmo di tutti, ora però la situazione è cambiata come racconta questa mattina La Gazzetta dello Sport.Il brasiliano con grandi probabilità lascerà Torino e la Juventus in questa sessione estiva di calciomercato. A Torino infatti non è riuscito a ritagliarsi spazio né con Thiago Motta e neanche con Igor Tudor. Zero goal, zero assist e poco più di 800 minuti giocati dice il suo recap stagionale. Numeri che fanno riflettere se si pensa che sarebbe dovuto essere il colpo fondamentale della Juventus considerato anche che alle casse bianconere è costato circa 50 milioni di euro.Douglas quindi può tornare in Premier League , il campionato che lo ha "reso grande". Dal canto suo il giocatore vuole tornare protagonista e sarebbe lusingato dalla corte del West Ham che sarebbe disposto a fare più di un tentativo per strapparlo alla Juventus.Si deve sciogliere il nodo legato alla formula del trasferimento. La Juventus non vuole scendere sotto ai 40 milioni di euro per la sua cessione ma si potrebbe arrivare ad un accordo con una formula più creativa. Una sorta di prestito oneroso attorno ai 10 milioni di euro a cui andrebbe aggiunto poi l'obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni per una cifra che si aggirerebbe tra i 25 ed i 30 milioni. Niente di certo, niente di definito ma si lavora.