Tiagopuò lasciare la Juventus in estate. In questo momento infatti, nonostante il giocatore sia rientrato dall'infortunio al ginocchio che lo ha tenuto a lungo lontano da campo non è ancora riuscito a trovare spazio nella squadra di Max. Complice il periodo non semplice che sta attraversando Madama in cui fare esperimenti risulta sempre più difficile. Per questo come riferisce la Gazzetta dello Sport il terzino ex Lilla potrebbe lasciare la Juventus in estate per trasferirsi in prestito in un club di Serie A ed ambientarsi al meglio, giocando con continuità nel nuovo campionato prima di fare rientro a Torino.