JUVENTUS, SI VA VERSO L'ADDIO CON DJALO'?

Era il mercato di gennaio quando un po' a sorpresa arrivava a Torino dal Lille Tiago, il terzino acquistato dalla Juventus per sostituire Alex Sandro, per lo meno in avvio sembrava dovesse essere cosi. Il giocatore è stato acquistato nonostante i sei mesi soltanto lo separassero dalla scadenza del suo contratto per anticipare la concorrenza.infatti aveva un accordo con il giocatore per assicurarselo a zero in estate. Alla Vecchia Signora Djalò però al momento è ancora un'incognita.Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, il giocatore al momento non ha ancora trovato spazio in bianconero. Complici anche le molteplici difficoltà della Juventus che non permetterebbero esperimenti e il rientro dal lungo infortunio al ginocchio. Non sarebbe infatti da escludere un prestito del difensore nella prossima stagione in un club di Serie A cosi che possa ambientarsi nel massimo campionato italiano prima di fare rientro a Torino.