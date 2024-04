Lacerca sempre degli esterni offensivi da inserire in rosa in vista della prossima stagione.è stato accantonato, orapensa ad altri obbiettivi. Nicolòè un nome che spesso viene accostato alla, come successo già nelle scorse sessioni di mercato.dei giocatori che la Vecchia Signora cerca. Tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport, è molto difficile pensare ad un suo approdo a Torino, sponda. L'ex romanista infatti non sarà cercato dai bianconeri.