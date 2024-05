Mattia, fresco vincitore della, la prima nella sua esperienza in bianconero, potrebbe salutare a fine stagione. In questa stagione il portiere ha collazionato sette presenze (2 in Serie A e 5 in Coppa Italia). Il giocatore vuole trovare continuità, cosa che allain questo momento è molto difficile. A maggior ragione se dovesse arrivare Michele, a quel punto lo spazio sarebbe davvero minimo. Secondo quanto riportato dalla "Gazzetta di Parma", il Parma neopromosso in massima serie sarebbe molto interessato all'ex