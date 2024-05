Mattiapuò lasciare la Juventus già nel corso della sessione estiva di calciomercato. In particolare qualora approdasse a Torino Michele Di Gregorio, estremo difensore del Monza. Stando a quanto riferisce La Gazzetta di Parma sull'attuale estremo difensore della Juventus ci sarebbe il Parma. Il club pronto ad offrirgli la titolarità nella prossima stagione nella massima serie. Proposta che potrebbe allettare Mattia. Complice anche la promozione ottenuta da poco dai gialloblù nella massima serie italiana. Tutto aperto ed in discussione, proprio come il futuro dell'estremo difensore bianconero.