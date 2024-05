L'idea della Juventus su Di Gregorio



Quanto costa Di Gregorio?

La Juve ha messo nel mirino: viene ritenuto il rinforzo ideale per la porta, già a partire dalla prossima estate.Il progetto di Giuntoli è molto chiaro: un anno da, con inserimento graduale nelle rotazioni che ci saranno inevitabilmente per via dell'ampio calendario da gestire, dunque una prospettiva da primo. A lasciargli il posto dovrebbe essere Perin, sul quale continuano a prendere forma le tracce sulla Roma.Il progetto sportivo dellaimmagina un portiere abile a giocare con i piedi:lo fa e anche bene. È cresciuto nel vivaio, dunque sa come ci si comporta in un top club, e successivamente ha fatto una gavetta che gli è tornata utile per giocare in Serie A con estrema sicurezza. Il passaggio alla Juve è dunque ambizioso ma non forzato: chiaro che gli servirà un periodo d'ambientamento, ma non ci sono dubbi sull'idea che possa performare come serve in futuro. Per questo Giuntoli si è già mosso: l'ultimo incontro con Galliani, in un noto ristorante di Milano, non è passato inosservato.Il Monza perchiede una cifra attorno ai 20 milioni, la Juve potrebbe però offrire anche qualche contropartita tecnica per abbassare la parte cash dell'operazione, avendo diversi giovani che possono fare al caso della società lombarda. C'è disponibilità al dialogo e soprattutto il gradimento del giocatore, che vivrà l'ultima giornata di campionato proprio all'Allianz Stadium, in quella che potrebbe diventare presto la sua nuova casa. Siamo ben oltre la fase dei sondaggi e corteggiamenti iniziali: la Juve ha bloccato Di Gregorio e presto gli farà spazio, provando a cedere almeno uno dei due portieri che ha in organico.