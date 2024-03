SCELTE OBBLIGATE, O QUASI...

è una gara che ha da sempre un sapore particolare, ma quella di domani sarà una gara differente rispetto alle sfide passate per il delicato momento che stanno attraversando entrambe le squadre. Difficile fare pronostici, dato che ci troviamo di fronte a due delle squadre che vantano il miglior attacco in campionato, ma che al tempo stesso lasciano un pò a desiderare nel reparto arretrato. Soprattutto se consideriamo cheGià, perchè le squalifiche di Fagioli e Pogba e gli infortuni dihanno praticamente ridotto ad un numero contato le risorse della Juve.Assenze che costringeranno Max Allegri a delle scelte forzate per la gara di domani. Senza Mckennie e Rabiot viene molto naturale intuire chi verrà mandato in campo dal primo minuto, con i nomi diche al momento sono quelli più indicati per una maglia da titolare. Ma stando a quanto riportato da La Gazzzetta dello Sport, Allegri potrebbe anche optare per l'inserimento diAl momento si tratta solo di un'ipotesi, ma non è escluso che possa anche essere la scelta definitiva.