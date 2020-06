"Sono grato ad Andrea Monti per la passione e la competenza con cui ha guidato in questi dieci anni La Gazzetta dello Sport, accrescendone la leadership e arricchendola di nuove iniziative, e gli auguro la massima soddisfazione nel nuovo prestigioso incarico istituzionale che lo attende", le parole sono del presidente e amministratore delegato di RCS, Urbano Cairo. Il patron del Torino ufficializza la nomina di Stefano Barigelli come nuovo direttore della Gazzetta: "In questi due anni ha sviluppato una profonda conoscenza del giornale e che sono certo saprà condurlo verso nuovi traguardi. Auguro buon lavoro a lui e a tutta la redazione".