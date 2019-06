Carlo Laudisa, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sul futuro della difesa della Juventus su Gazzetta.it: "L'accelerazione per De Ligt è evidente, il colpo è vicino. Allo stesso modo fa scalpore la trattativa per la cessione di Bonucci con il PSG a un solo anno dal ritorno in bianconero dal Milan. Perché la Juventus fa così? Insieme a De Ligt avranno più spazio Rugani, che è il pupillo di Sarri, e Demiral, di cui si parla benissimo. Chiellini è chiamato a guidare il gruppo. In questa scelta c'è un progetto chiaro, in cui Bonucci è di troppo per un discorso di ingaggio, guadagna troppo, e poi tecnico perché non è compatibile con De Ligt. L'uscita di Bonucci è un sacrificio necessario".