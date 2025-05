Gazzetta - De Laurentiis attende che Conte esca allo scoperto sulla Juventus: sullo sfondo c'è Allegri

2024 Getty Images

Ilè pronto a tagliare il traguardo Scudetto. Venerdì sera allo Stadio Maradona, gli azzurri vogliono mettere le mani sul quarto tricolore della loro storia e per farlo dovranno battere il Cagliari che, nell'ultimo turno, ha strappato in via aritmetica la certezza di giocare in Serie A anche nella prossima stagione.La mente di Antonio Conte e di Aurelio De Laurentiis sarà totalmente focalizzata su questo obiettivo ormai vicinissimo e che il Napoli vuole centrare sfruttando anche la spinta del proprio pubblico, in una cornice da brividi, pronta a sostenere Lukaku e compagni, giunti ormai ad un passo dall'obiettivo. L'unica cosa che conta in casa Napoli in questo momento.

ADL attende una mossa

Sullo sfondo c'è Allegri

Poi sarà tempo di pensare al futuro e in casa partenopea l'intenzione è quella di farlo con il tricolore cucito sul petto. Ma solo a quel punto potrà andare in scena il famoso faccia a faccia risolutore tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte.Come riferisce La Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda il futuro, il presidente del Napoli si sente in una posizione di assoluta tranquillità. Il suo obiettivo è ovviamente quello di proseguire con Antonio Conte anche nella prossima stagione, rinforzando una squadra che nella prossima annata disputerà anche la Champions League. Il massimo dirigente azzurro vuole affidare a Conte - che è legato al club fino all'estate del 2027 - una rosa più profonda e in grado di sostenere il doppio impegno.La palla, però, passa ora allo stesso Conte. In altre parole, se rottura dovrà essere, toccherà proprio all'allenatore leccese. Se vorrà lasciare Napoli toccherà proprio a lui fare la prima mossa e uscire allo scoperto chiarendo le sue intenzioni in un confronto che si preannuncia serrato, diretto, per non dire decisivo.De Laurentiis, dal canto suo, è pronto a cautelarsi e tutelarsi. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, De Laurentiis coltiva un rapporto di grande stima con Massimiliano Allegri che, eventualmente, potrebbe tornare in corsa proprio per ereditare la panchina di Conte, in una sorta di remake di quanto successo nell'estate del 2014. Sullo sfondo, occhio anche a Vincenzo Italiano, corteggiatissimo dopo la splendida stagione alla guida del Bologna.