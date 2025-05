Gazzetta - De Laurentiis promette un mercato top: la palla passa a Conte, cosa può succedere ora?

Getty/Calciomercato

E se alla fine arrivasse il colpo di scena? Quello che sembrava ormai un addio scontato tra ilrischia di riservare un finale di diverso dopo il summit di quattro ore avvenuto ieri in quel di Roma tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico che ha riportato lo Scudetto all'ombra del Vesuvio.L'incontro di martedì non è bastato a sciogliere le riserve, anzi. Se possibile ha reso ancora più intricata la situazione. De Laurentiis, dal canto suo, ha fatto e sta facendo il possibile per trattenere un allenatore che, comunque vada, ha un contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2027.

De Laurentiis promette un mercato top

Quando si decide?

Come riferisce a Gazzetta dello Sport, l’incontro è stato proficuo. Insieme a De Laurentiis e Conte, c’erano l’ad Andrea Chiavelli, il vicepresidente Edoardo De Laurentiis, il ds Giovanni Manna e il club manager Antonio Sinicropi. ADL ha ascoltato le richieste di Antonio e anche i suoi dubbi: il mercato di gennaio lo ha messo in difficoltà, ma non è l’unico punto che lo preoccupa. La preoccupazione più grande, infatti, riguarda il come costruire un Napoli ancora più forte, in grado di battagliare ancora per lo Scudetto, ma anche per continuare a fare la voce grossa in Europa. De Laurentiis, dal canto suo, ha garantito il massimo impegno su tutti i fronti e mercato top: Kevin De Bruyne è ad un passo, senza dimenticare che il Napoli è molto vicino anche a Jonathan David. Il presidente del Napoli mira ad una campagna di rafforzamento di stampo internazionale per accrescere ancora di più il livello del Napoli e, ovviamente, per convincere il suo allenatore a restare.Che la priorità di De Laurentiis sia Antonio Conte non vi è alcun dubbio, ma il patron del Napoli non potrà aspettare in eterno e, anche in quest'ottica, si deve leggere l'intesa di massima raggiunta con Massimiliano Allegri. La palla ora passa a Conte. Il tecnico salentino, sul quale la Juventus spinge molto forte, avrà a disposizione qualche giorno di riflessione prima di sciogliere definitivamente le riserve.L'allenatore campione d'Italia non è uno abituato ai dietrofront improvvisi, ma ora è chiamato a dare una risposta definitiva, con ADL che ha fissato a venerdì la deadline, ovvero il dentro fuori. Per Conte, dunque, saranno giorni di riflessione con la famiglia e lo staff, per capire, di fronte al bivio, quale strada intraprendere: sarà di nuovo Napoli o si potrà celebrare il suo ritorno a Torino?