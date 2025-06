Gazzetta - David alla Juventus, decisione imminente: i dettagli dell'accordo, serve l'ok di Comolli

Getty Images

David-Juventus, le ultime

Il possibile contratto di David alla Juventus

Da mesiè al centro del mercato, sicuramente quello italiano, con molte big che chi prima e chi dopo si sono fatte avanti con il suo entourage per provare ad ingaggiarlo o quanto meno mettersi in pole. In particolare,sono le tre squadre che si sono mosse per l'attaccante canadese, in scadenza di contratto con il Lille a giugno e che ha già salutato il club francese, con cui ha deciso di non rinnovare.A Torino, il nome di David è tra i primi obiettivi per rinforzare l'attacco da mesi e la vecchia dirigenza, quindi conin prima fila, ha portato avanti la trattativa con l'entourage del giocatore. Cosa cambia adesso che è arrivato Damien Comolli e non c'è più Giuntoli? Comolli eredita il lavoro svolto da Giuntoli negli ultimi mesi e, scrive la Gazzetta dello Sport,L’ex dirigente bianconero aveva sfidato la concorrenza di Napoli e Inter trovando, si legge, un possibile punto di incontro con l’entourage dell’ex Lille per unSarebbe un ingaggio molto importante ma inevitabile considerando che David si libera appunto a parametro zero e le offerte non mancano. La partita è ancora aperta e Comolli, al netto di scatti e rilanci delle rivali, dovrà decidere se portarla al traguardo o se virare su altri bomber.L'Inter era stato il primo club in Italia a fare passi concreti ma adesso deve risolvere la questione di come sostituire Simone Inzaghi e in lista sono subentrati comunque altri profili come quello di Rasmus Hojlund, profilo che tra l'altro è stato accostato anche alla Juventus. Il Napoli invece, che sembrava poter chiudere nei giorni scorsi, con la permanenza di Conte può virare su altri nomi, in primis quello di Bonny del Parma, che piace tanto all'allenatore. Insomma, l