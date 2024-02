Darkonon ha mai avuto dubbi su di lui. E non ne ha di certo ora che è tornato ad essere un centravanti implacabile. "Dusanè - ed è sempre stato - un grandissimo bomber, aveva soltanto bisogno di ritrovare la sua forma migliore", le parole dell'exai microfoni de La Gazzetta dello Sport. "Il suo talento non è mai stato in discussione. Parliamo di un centravanti giovane, ma completo. Semplicemente, da gennaio sta attraversando uno stato di forma spettacolare e i tanti gol realizzati sono la naturale conseguenza. Sono convinto e spero che questo sia soltanto l'inizio: Vlahovic è fortissimo e nei prossimi anni segnerà tantissimo per la Juventus".E ancora: "Resto convinto che Dusan possa diventare uno dei migliori centravanti del mondo. Sì, proprio come. 25 gol? E perché no? Se mantiene questa forma, credo che Dusan possa anche segnare 10 gol di qui alla fine".