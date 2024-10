Inter-Juventus: la scelta su Danilo



In attacco

Cambi importanti in vista per. Anzi: sono prevalentemente conferme, secondo Gazzetta.it. Come previsto, Di Gregorio tornerà a difendere i pali, dopo aver saltato la Champions per squalifica e lasciando spazio a un ottimo Perin. In difesa, l’unica novità sarà Cambiaso sulla fascia sinistra dal primo minuto, mentre verranno confermati Savona a destra e la coppia centrale Kalulu-Danilo.Per il difensore brasiliano, si tratta di una nuova prova di fiducia dopo l’impegnativa partita contro i tedeschi, in cui ha causato un rigore ed è stato espulso all’84’. Ancora panchina, invece, per, che nelle ultime settimane è stato superato nelle preferenze del tecnico bianconero.A centrocampo, Locatelli tornerà titolare, prendendo il posto di McKennie nel 4-2-3-1, accanto a Kephren Thuram. In attacco, Vlahovic sarà il punto di riferimento, supportato da Conceiçao a destra, Yildiz a sinistra e Fagioli al centro. Quest'ultimo agirà nuovamente da trequartista dietro la punta, ruolo che ha già ricoperto con efficacia nella partita contro il Cagliari, quando ha sostituito Koopmeiners, infortunato, nella ripresa.